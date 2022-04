Claire BORIE

Je suis Chargée de recrutement chez AMD Consulting.



Recrutement

- Profil : Ingénieurs informaticiens (Bac+5)

- Définition des besoins avec l'équipe commerciale

- Rédaction et diffusion des annonces

- Sourcing et sélection des CV sur les différents jobords/ réseaux sociaux

- Entretiens téléphoniques et entretiens physiques

- Participation aux réunions hebdomadaires ( Service commercial et Ressources Humaines)

- Relations écoles, recherche de stagiaires

- Suivi des périodes d'essai, gestion des entrées et des sorties



Je travaille sur la recherche de profils informatique tels que :

- MOA Finance

- MOE DOTNET ( Asp.net , Winforms, C#, Sharepoint)

- MOE JAVA ( J2ee, Swing...)

- AMOE/AMOA en Business Intelligence (Business Objects, Informatica, Datastage, Terradata, Miscrosoft Business Suite...)







Mes compétences :

Sourcing candidatures

Entretien de recrutement

SSII

Recrutement informatique

Recrutement