Claire BOUDET

Bonjour,



Je suis docteur de formation (PhD + post-doctorat) et chef de projet en recherche clinique de métier. J'ai une quinzaine d'années ans d'expérience dans la recherche clinique.



Mes compétences sont:

- Soumission au comité d’éthique/autorités compétentes

- Rédaction des documents des études (protocole, formulaire d’informations et de consentement, cahiers d’observation, guide de remplissage et guide de monitoring, …)

- Rédaction de cahiers des charges

- Gestion d’appels d’offre

- Sélection et management de CRO

- Visites sur sites (visite de pré-étude, réunion investigateurs, Mise en Place, monitoring et clôture).

- Préparation et participation à la blind review

- Validation des données

- Validation de rapports d’étude



J'ai travaillé sur de nombreuses études dans des domaines variés dont l'oncologie, la neurologie, la psychiatrie, la nutrition, ...



J'ai travaillé au Canada, dans la partie anglophone pendant plus de deux ans, je suis donc bilingue.



Après mon post-doctorat, j'ai suivi des formations complémentaires:

- management, marketing et finances (IGIA, campus HEC, Jouy-en-Josas)en 2005/2006,

- d'ARC (ADDS, Boulogne-Billancourt)en 2006,

- de management de la qualité (ISO 9001), formation DEMOS, en 2009.



Mes compétences :

budgets

Chef de Projets

CRO

ISO 9001

Management

Management de la qualité

Management de la Qualité ISO 9001

monitoring

Planning

planning management

Qualité

Qualité ISO 9001