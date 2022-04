Claire BOULAS

Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation en comptabilité et gestion à partir du mois de septembre prochain, pour une période de 2 ans, le GRETA de Chelles serai mon établissement de formation, un établissement qui a un taux de 80% de réussite.

Assidue, discrète et autonome, je suis à votre disposition pour un éventuelle entretien.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Déclarations sociales et fiscales

Relance client

Suivie des operations bancaire

Rapprechement bancaire

Maitrise des outils informatique: exel, sage, EPB

Paie