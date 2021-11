Claire BOURBONNEUX

Ingénieur en agronomie et environnement

Gestion des espaces agricoles

Agronomie

Pédologie

Écologie



Gestion de projet

Diagnostics et études terrain

Enquêtes

Élaboration de plans d'actions

Animation

Conduite de réunions

Rédaction de comptes rendus, bilans, bulletins de communication

Qualité de l'eau

Fertilisation

Réglementation PAC

Photo-interprétation

Cartographie SIG

Statistiques



Autres compétences :

Anglais courant et Allemand scolaire

Suite Office, Outils SIG (QGis, ArcGis, ArpentGis), GPS de terrain, R (statistiques), Telepac

Permis B et véhicule personnel

Sauveteuse Secouriste du Travail (SST) depuis 2019