Claire BOURGEOIS

Mes fonctions actuelles d'éducatrice spécialisée et mes postes de cadre précédents m'ont permis de développer des compétences en organisation et en conduite de projet.

Ayant piloté la démarche d'amélioration continue de la qualité, l'anticipation et la prévention des risques font partie de mes aptitudes professionnelles.

Je suis également attentive au quotidien à la parole et au développement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées afin qu'elles soient auteur de leur parcours.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Recueil et transmission de l'information

Prise en considération de la parole des personnes

Amélioration continue de la qualité

Développement d'une démarche partenariale

Prévention des risques

Organisation

Suivi des actions dans le cadre du projet d'établi

Gestion de projet

Analyse des besoins