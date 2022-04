Claire BOURGUIN

Après avoir obtenu mon Baccalauréat Littéraire en France, je suis venue en Belgique pour apprendre l'Infographie à l'Ecole Supérieure d'Infographie Albert Jacquard; je viens de rentrer en troisième, option Communication Graphique. Perfectionniste et intéressée, je suis passionnée par l'Art en général, j'aime explorer différents styles et je suis ravie de faire de nouvelles expériences.







Mes compétences :

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Photographie

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe After Effects