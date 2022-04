Claire BOUTIER

Actuellement en poste sur le chantier naval de Saint-Nazaire en tant qu'animatrice QSE pour la société COMPASS GROUP FRANCE, sous-trataint de STX, j'interviens principalement sur toutes les question liées à la sécurité du travail sur l'ensemble des activités réalisées (restauration collective, multiservices, base vie, nettoyage tertiaire et industriel).



Mon année de licence professionnelle « Evaluation et Gestion des risques pour la santé dans les entreprises » suivie durant l'année 2015-2016 m'a permis de mettre à jour mes connaissances et compétences dans ce domaine et d'acquérir une expérience professionnelle significative au sein de l'entreprise ArcelorMittal (mise à jour des évaluations des risques en sécurité et environnement et participation à la réalisation des modes opératoires Qualité Sécurité Environnement aux postes de travail).



Forte d’une expérience professionnelle réussie en tant que responsable d’un Service Communal d’Hygiène et de Salubrité j’ai pu développer mon expertise dans les domaines de la santé et sécurité publiques et piloter la démarche d’évaluation des risques sanitaires : organisation des programmes de contrôles réglementaires, analyse des risques, définition des stratégies d’intervention et des procédures appropriées, conduite d’actions d’information de santé publique auprès de la population.



Je maîtrise également la méthodologie de projet et le travail en transversalité puisque j’ai plus particulièrement assuré l’élaboration et le suivi de la démarche participative de construction d’un Agenda 21 local. Enfin, en tant que responsable de la coordination et du suivi des projets de développement durable d’une mairie, j’ai acquis des compétences en pilotage et animation de groupes, conduite de réunions et organisation d’évènements de sensibilisation et d’information.



Mes compétences :

Marchés publics

Gestion de projet

Animation de réunions

Gestion budgétaire

Sens du contact

Microsoft Office