Claire BOUTIN

Après mes études, j'ai décidé de me lancer dans un service civique afin d'acquérir de l'expérience. Durant cette période, j'ai ainsi pu me former à la pédagogie auprès d'enfants de 3 à 11 ans. Mon contrat se terminant le 31 mai 2015, je souhaiterais poursuivre en animation scientifique.



Mes compétences :

Pédagogie

Dessin

Retouche d'images

Informatique

Certificat informatique et internet

Photographie