Vous souhaitez conquérir de nouveaux clients mais vous n'avez pas encore trouvé votre chargée de communication ?



Ensemble, nous pouvons générer des leads qualifiés et booster votre performance pour convertir vos prospects.



Mon parcours ?



Avec un profil à la fois marketing et commercial, j'ai eu l'occasion de travailler sur des missions très variées et c'est cette polyvalence qui me permet aujourd'hui de m'intégrer facilement à un nouvel environnement de travail, quel que soit son secteur d'activité ou public cible.



Ayant contribué à la création de valeur pour des réseaux de distribution "B to B" et "B to C", chez l'annonceur, en agence de communication, mais également en point de vente, je suis capable d'adapter mon discours en fonction de votre clientèle.



Mes compétences clés :

- Marketing digital

- Marketing opérationnel

- Communication print & web

- Community management

- Animation commerciale

- Événementiel

- Gestion de projets

- Management d'équipe



Mobile sur Saint-Malo et ses environs, je suis à l'écoute de vos besoins. Prête à faire pétiller vos contenus sur les réseaux sociaux (mais pas que... !), je suis disponible pour m'impliquer dans vos projets, en présentiel ou en télétravail.



Vous recrutez ? Et si on en parlait ?

claire.brakha@gmail.com