Claire BRANCO

Conseillère en charge d'une IEJ Game of Job, j'accompagne des jeunes vers l'emploi en leur proposant des ateliers quotidien avec des contenus personnalisés suivant leur niveau de départ et leurs objectifs d'étapes fixés en entretien individuel. Ce dispositif peu donc convenir à tous profils : jeune sans diplôme, jeune diplômés, sans formation,avec diplôme, avec ou sans projet professionnel,... Objectif : verrouiller son projet professionnel et se rapprocher de l'emploi sur des parcours de 4 à 6 mois. Ateliers TRE, connaissance du bassin de l'emploi, mon projet prof.,PMSMP, communication, préparation rencontre employeur, audiovisuel, réseaux sociaux.