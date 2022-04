Claire BRIGANDAT

Ingénieure généraliste en électronique, je suis quelqu'un de motivée et passionnée, très impliquée dans le travail en équipe.

Après une spécialisation à l'école et ayant une première expérience dans l'ingénierie RF, je souhaiterais aujourd'hui poursuivre ma carrière dans ce domaine.



Mes compétences :

CST

ADS

Antennes et propagation

RF

Compatibilité Electro Magnétique

CAO

Electronique