J'ai 23 ans, je suis maman d'une petite fille d'un an, je suis à la recherche d'un emploi.

J'ai obtenue mon BTS Transport et Logistique (capacité de transport, ainsi que la capacité commissionnaire).

J'ai travaillé dans la société Buchaca ou j'ai fais de l'affrètement, du planning, de l'organisation des tournées, de la comptabilité ainsi que de la facturation.

Je suis très motivée, j'aime travailler en équipe et je peux m'adapter à tous types de missions.

Je suis disponible pour un entretien.

Cordialement,

Claire BUCHACA



Mes compétences :

Livraison aux particuliers

Affrètement

Enquètes de satisfaction

Logistique

Facturation

Gestion de la relation client

Comptabilité

Planification

Entretiens professionnels

Livraisons