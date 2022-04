Claire BUCKLEY

Je travaille avec de nombreux media et dans des styles très varies:

La peinture a l'huile

Les dessin crayon et Pastel

les mixed media



Par commission, je dessine des maisons et jardins. Mes clients sont souvent des personnes qui quittent leur maison et qui souhaitent un souvenir unique: Un dessin original. Ce sont aussi parfois des enfants qui cherchent une idée de cadeau original pour un anniversaire de mariage de leurs parents qui font appel a moi.



Habitant dans le Conte de Wicklow, en Irlande, je fais aussi des dessins au crayon du superbe site monastique de Glendalough