Claire BURGER

OBJECTIFS



Développement commercial et management

Diplômée d’Ecole de Commerce et forte de 2 ans d’expérience sur le marché international, je souhaite m’impliquer dans une entreprise à dimension internationale et contribuer à son développement.



PROFIL



- Expérience en aide à la gestion d’offres commerciales en ligne, expérience dans un service des achats et en management d’équipe et développement commercial.

- Connaissances avancées des outils de management et d’analyses : pack office, SAP, statistiques.

- Réactive, grande capacité d’adaptation et force de proposition.

- Excellent relationnel et facilités à communiquer.