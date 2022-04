Claire BUSNEL

Double diplômée d'une école d'ingénieur généraliste à l'ENSGSI (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation) et d'un master 2 en Ingénierie Durable de l'Environnement à l'ENSIC (Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques), je suis en recherche active d'emploi dans le domaine de l'environnement.

Je souhaiterais accompagner les entreprises à trouver des solutions innovantes et durables pour réduire leurs impacts environnementaux.



Mes compétences :

Environnement

Innovation

Gestion de projet

Analyse de la valeur

Créativité

Développement durable