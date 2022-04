Claire C.C.

Bonjour



Je m'appelle Claire.

Je suis une passionnée de parfums, et je suis VDI pour la Sté DLP CREATIONS, à ST LAURENT DU VAR.

Petit à petit, j 'ai monté mon groupe de vendeurs à domicile et j'ai eu la qualification de Manager d'équipe, au bout de 9 mois.

Vous avez de l'ambition, le contact facile , vous aimez les parfums !!

Je recherche dans toute la France, des personnes, dynamiques, motivées, et ayant un bon relationnel.

Cette opportunité est ouverte à tous ceux ou celles qui recherchent un complément de revenu ou qui recherchent une nouvelle activité.

Horaires libres, statut VDI acheteur revendeur. Formation assurée

Pour tous renseignements complémentaires :

http://www.discount-parfums.fr/?s=1078604

Inscription gratuite



Je suis également déléguée commerciale chez VICTORIA Bijoux, une collection vraiment irrésistible, qui plait beaucoup et je recherche des personnes habitant dans le département de la Manche pour effectuer des démonstrations à leur domicile, en compagnie de leurs connaissances.

TRES NOMBREUX AVANTAGES POUR L ' HÖTESSE;

N'hésitez pas à me contacter afin de tout savoir;;;









Mes compétences :

Manager d 'équipe vdi

Déléguée commerciale