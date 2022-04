Voilà maintenant 7 ans que j'occupe le poste de Conseillère d'Entreprise dans une entreprise de gestion et d'expertise comptable. J'interviens ponctuellement sur des dossiers tels que des cessions d'entreprises, de l'optimisation fiscale et sociale mais également en tant que "coach" auprès de chef d'entreprise souhaitant optimiser et développer leur entreprise. Mes interventions portent entre autres sur de l'économique, du juridique, du patrimonial.