Claire CAHU-CURTET

J'occupe actuellement le poste d'Ingénieur Projets au sein d'une filiale de Vinci Construction France, EXTRACT-ECOTERRES.



Depuis 2008, je me suis vue confier différentes responsabilités:



- gestion d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement dont l'activité est le traitement des boues de réseaux d'assainissement (site basé à Gennevilliers)

- gestion d'opérations de vidange d'ouvrage d'assainissement urbains et industriels (chantiers mobiles gérés aux travers de marchés publics).

- gestion d'opérations de traitement de sédiments (chantiers mobiles et plateforme fixe)



Ces missions nécessitent des compétences en matière de:

- conception de projet: recherche et mise en œuvre de solutions en accord avec les exigences client

- suivi administratif: gestion marché publics/privés, conformité règlementaire (loi sur l'eau....)

- suivi financier: facturation, état des dépenses et du budget

- suivi technique: adéquation des moyens humains et matériels aux travaux à effectuer

- management: encadrement d'équipes composées de chefs de chantier, techniciens, manœuvres, chauffeurs...





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Internet

Autocad

Restauration