Claire CAILLET

Après un Bac STL (Science et Technique du Laboratoire) j'ai décidée de poursuivre mon cursus dans cette branche. J'ai donc effectué un BTS chimie puis une LP Chimie de Formulation en apprentissage. J'ai travaillé 1 an dans l'entreprise Omnova Solutions en tant qu'apprentie technicienne de formulation peinture.

Après cela j'ai travaillé 1 an dans cette même entreprise dans la formulation de modifiants elastomériques.

Voyant que l'anglais était nécessaire à mon travail je suis partie 8 mois en Irlande pour combler mes lacunes.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

GCMSolution

Mocrosoft word