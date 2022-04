Claire CAMBIER

J'occupe actuellement un poste d'assistante commerciale et administrative au sein de la société CHEVALIER (revêtement sols et murs). Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont permis de progresser dans ma fonction et dans mes responsabilités.



Cette expérience m'a apporté des connaissances et m'a permis de développer des compétence telles que :

mes qualités relationnelles auprès de la clientèle : accueil téléphonique et physique

la saisie, le suivi des commandes et l'établissement de devis

la correspondance commerciale entre le directeur commercial bâtiment et les commerciaux

la négociation des tarifs au service achats



La polyvalence dont j'ai su su faire preuve dans mes diverses fonctions m'a permis de mettre en pratique mon sens de l'organisation et de la communication.



Je cherche aujourd'hui un poste qui pourrait lier mes compétences à mon sens du relationnel client.



Mes compétences :

Gestion des achats

Commerce B2B

Assistanat commercial

Assistance administrative

Réalisation de devis

Vente B2B

Administration des ventes