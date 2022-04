In Altum Consulting , cabinet de conseil international, opérationnel, spécialisé dans la recherche de solutions alternatives à la fermeture de sites industriels et cabinet de recrutement :



- Assurer un avenir pérenne aux sites industriels, préserver les emplois, l’activité économique et sociale des territoires.

- Mise en place de stratégie de désengagement, recherche de repreneurs.

- Accompagnement du repreneur dans sa démarche d’investissement stratégique pour son développement en l’aidant à présenter son projet industriel aussi bien au cédant, qu’aux salariés et acteurs locaux

- Recrutement/chasseur de tête



Intervention dans différents secteurs industriels principalement dans les Lifes Sciences ( industrie pharmaceutique, santé, médical, paramédical, bio technologie, chimie… ) mais aussi dans d’autres secteurs industriels comme l’ agro-alimentaire …



Après plus de 18 ans d’expériences, en tant que Directrice des achats, Directrice des Opérations, Directrice de Business Unit… j’ai rejoint In Altum Consulting pour prendre en charge l’activité recrutement du cabinet, mais aussi développer son activité de ré industrialisation de sites industriels en Belgique.



N’hésitez pas à me contacter :

Claire

Claire Camy-Peyret

ccamy-peyret@inaltum-consulting.com

00 32 493 50 02 29



