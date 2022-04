Dans la période économique actuelle, plus qu'auparavant, il est encore plus difficile de maintenir son niveau d'activité:

- vos clients sont plus difficiles à convaincre

- vos concurrents sont plus agressifs

- vos distributeurs réclament plus d'accompagnement

- ?

Pour maintenir votre chiffre d'affaires, vous devez disposer d'une force commerciale qui sait utiliser les bons arguments au bon moment, qui connaît les problématiques des professionnels et qui sera concrétiser un maximum d'opportunités de ventes.



C'est pourquoi je vous propose de mettre à votre disposition mes 13 ans d'expériences dans la vente.



En effet je connais parfaitement ce milieu aussi bien en amont (attentes des clients, habitudes d'utilisation?), mais surtout les arguments qui font vendre.



De plus, mon expérience sur la vente aux Grands Comptes serait un plus pour vous aider à décrocher des contrats générant des ventes régulières à long terme.



Je pourrais vous aider à renforcer votre position sur vos marchés nationaux (La Poste, La Police Nationale?) mais également détecter de nouveaux secteurs porteurs.



Je souhaite vous rencontrer afin de vous exposer plus en détail mes compétences et vous montrer en quoi je puis vous aider à développer votre activité.



Dans l?attente de ce rendez vous, je vous prie d?agréer, Madame, Monsieur, l?expression de mes salutations distinguées.



Claire CANEVET



Mes compétences :

Commerciale

Technico commerciale