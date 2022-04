Claire CARIOT

Après 9 ans d’exercice consacré au secteur des textiles automobiles au travers de 3 fonctions: responsable qualité externe, responsable recherche et développement fils puis responsable études et achats matières premières, j'ai souhaité m'orienter vers le secteur des textiles techniques et fonctionnels, des renforts pour composites.

Je crois à leur fort potentiel de développement et suis convaincue de l’étendue de leurs applications restant à découvrir. Ainsi j'ai rejoint le groupe Chomarat il y a maintenant 11 ans.



Aujourd'hui je souhaite ajouter une dimension managériale à mon activité et élargir ma vision, tout en revenant à une activité plus liée à la conception et au développement de produits textiles techniques innovants ou à la détection d'applications où ils pourraient être utilisés.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Automobile

Composites

Innovation

International

Polymères

Qualité

Recherche

Smart

Textiles

Textiles techniques

Broadcasting

FMECA

ISO 900X Standard

CSP

IBM AS400 Hardware

Lotus Notes/Domino

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft SharePoint

SAP

SAP Netweaver > SAP BW