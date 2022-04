Claire CHAMPAIN

Aujourd'hui diplômée de la licence professionnelle MASERTIC en alternance à l'université de la Rochelle. Je souhaite mettre mes compétences en webmarketing et en évènementiel au profit des entreprises.L’utilisation du web et de ses outils sont devenues incontournables. C’est ce transfert de connaissance et de conseils que j’ai acquis que je souhaite mettre au profit des entreprises afin de leur proposer des solutions sur-mesure qui répondront parfaitement à leurs exigences stratégiques.



Mes compétences :

Management de projet

Marketing direct

E-commerce

Gestion événementielle

Audit