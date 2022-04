Claire CHANY

Diplômée en Ingénierie de Formation, je possède un Master en Pilotage de projets éducatifs au local et à l'international. Intéressée par les domaines de la formation et de l'éducation , j'ai effectué différents stages au sein d'institutions telles que le Conseil Régional d'Aquitaine et l'AFPA, ainsi que dans un établissement scolaire. De plus, mon parcours universitaire m'a permis d'acquérir une parfaite maîtrise des subtilités rédactionnelles et grammaticales de la langue française (DEUG en Sciences du Langage et Licence en Sciences de l'Education).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel