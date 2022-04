Claire CHAPTAL

Dynamique, curieuse et forte d’une expérience atypique de plus de 15 ans en Institut de Recherche et grandes entreprises, j’ai décidé de m’orienter vers l’accompagnement des hommes.



Convaincue que dans toutes les organisations, l’Homme doit être placé au cœur du dispositif et ayant vécu de nombreuses situations humainement riches et complexes, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des jeunes de l'orientation et la recherche de leur premier emploi



J'ai créé EVOLTIS Conseil pour accompagner les jeunes de l'orientation à l'emploi :

- bilan d'orientation dès la 3ème

- accompagnement personnalisé ou en groupe à la recheche d'emploi

- coaching scolaire

- formation aux techniques de réseaux

- et surtout, METTRE EN RELATION LES JEUNES ET LE MONDE DU TRAVAIL



Mes compétences :

Orientation

orientation scolaire

Recherche