Claire CHARLÈS

Vous recherchez une Assistante polyvalente ou une Assistante de Direction?





Forte d’une expérience de six ans dans l’administration, je peux mettre mes compétences à votre disposition afin d’apporter un soutien à vos services, dans tous les domaines suivants :



- Assistanat : Accueil du public, standard téléphonique, prise de rendez-vous, gestion d’agendas complexes, construction de dossiers et tableaux de bords



- Ressources humaines : Administration du personnel, Application de procédures relatives au droit du travail et droit des sociétés



- Communication : Préparation et animation de réunions, rédaction de comptes-rendus et tous supports informatifs, présentations professionnelles



- Marketing : Assistance de l’organisation commerciale, calculs de primes, gestion des frais de déplacements, des stocks et commandes



- Web : usage pro des réseaux sociaux, rédaction de newsletter, recherche et veille





Je suis actuellement dans une démarche de validation de compétences et d’approfondissement de certains outils avec le groupe IFOCOP et je serai disponible à compter du 12 mars 2018*.

Je vous propose de nous rencontrer dès à présent pour un entretien.





*pour une période d’application professionnelle de quatre mois qui peut être considérée comme une période d’essai et aboutir éventuellement à un contrat, à votre convenance.