Claire CHAVANEAU LEPAGE

Après avoir travaillé 29 ans en entreprise, notamment dans la formation, et pratiqué limprovisation clown adulte en loisir pendant 12 ans, je mets aujourdhui au service des entreprises, des institutions et des particuliers cette double compétence pour vous accompagner professionnellement ou personnellement. Les prestations que je propose :



INTERVENTION CLOWN EN ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS:

Je peux intervenir en clown lors de vos séminaires, congrès, réunions, colloques, AG et produire une synthèse décalée de la réunion. L'irruption du clown apporte bien entendu de la détente, mais le rire collectif renforce aussi la cohésion des équipes. La créativité et l'imaginaire des participants est stimulée et peut générer l'émergence dans le public de nouvelles idées et solutions innovantes. Lempathie du clown favorise une meilleure compréhension des différents acteurs, atténue les conflits, diminue les tensions.



ANIMATION D'ATELIERS CLOWN EN ENTREPRISE OU INSTITUTION:

La pratique de limprovisation clown en groupe développe la cohésion déquipe (Team building), favorise la bonne humeur et la bienveillance et permet de prendre de la distance dans les situations tendues ou difficiles. Ces ateliers aident à la prise de parole en public, à lécoute et à la compréhension. Le tout possible du clown génère de la créativité, permet de « sortir du cadre » : latelier clown peut ainsi constituer une mise en condition préalable à une phase de Design Thinking.



ANIMATION DE STAGES ET WEEK-ENDS CLOWN POUR LES PARTICULIERS:

Le temps dun week-end de 2 ou 3 jours, venez-vous ressourcer à la campagne et vous accorder un moment joyeux et créatif. Le clown qui est en vous vous surprendra et vous amusera vous-même. Il vous aidera à dépasser votre timidité, mieux gérer vos émotions, relativiser davantage vos difficultés, porter sur le monde un regard nouveau.



Mes compétences :

Formation

SAS

Clown

Animation de groupes