Claire CHEVALIER

Je travaille pour Decathlon depuis 2009, je suis actuellement chef de projet pour les Innovation Awards by Decathlon, c'est l'élection du produit sportif le plus innovant parmi les différentes marques de Decathlon. Je m'occupe de toute l'organisation de cet événement qui a lieu en octobre, et qui est retransmis sur un site internet accessible à tous.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Commerce international

Marketing

Communication

International

Sport

Photoshop

Merchandising