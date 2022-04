Claire CHEVRIER

1\Journalisme

J'écris des articles sur le management de projets, l’emploi, la formation initiale et continue, et, les collectivités locales.

Je pige actuellement pour La Gazette des Communes, L'Argus de l'Assurance, Produits de la Mer, le Courrier des Maires...

Travailler sur commande ne me déplaît pas, mais, le plus souvent, je propose mes propres sujets aux rédactions. De 2000 à 2007, j'ai notamment pigé pour 01 Informatique, 01net, La Gazette des Communes,l’Usine Nouvelle, Les Echos et Les Echos.net, etc.

Je suis diplômée de l'année spéciale de journalisme de Tours (1995) et possède une licence d'économie et finance internationales (Orléans 1994)



2\Conseil en écriture

- Communication d'entreprise : j'écris les textes de journaux d'entreprise, des livres blanc ou anniversaire...

- Animation d'ateliers d'écriture : j'anime des ateliers qui aident les participants à produire des textes. Des contraintes qui sont fixées et de l'émulation du travail en groupe naissent souvent des écrits sensibles et originaux.



Mes compétences :

Presse écrite