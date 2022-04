Je suis une personne sociable , je m'investie fortement je persévère jour après jour sans me décourager , je suis volontaire pour prendre des responsabilités , je suis réceptive et à l'écoute . J'aime le travail en équipe et la diriger , exigeante... je le suis , j'évite les désagréments en privilégiant des comportements prévoyants . Je n'aime pas les manoeuvres ou animosités .

Mener une équipe j'aimerais ...

Je suis dynamique , sérieuse et bosseuse toujours motivées ...

Merci d'avoir pris quelques secondes .

Cordialement .

Claire Ciron



Mes compétences :

Expérience utilisateur