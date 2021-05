Fondatrice de Panduccio formation en 2016, je propose des cours d'anglais pour les professionnels. Ces cours d'anglais sont ciblés sur l'anglais commercial, l'anglais conversationnel et la préparation aux entretiens d'embauche. Je donne aussi des cours à l'université en anglais de spécialité.

J'ai vécu et travaillé à Londres pendant plus de 15 ans dans le domains de la traduction et l'enseignement