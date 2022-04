Claire CLAUSS

Passionnée par la Vie et par les relations humaines, mon bonheur est d’accompagner les personnes qui le désirent dans la réalisation de leurs rêves, l'amélioration de leurs relations et la transformation de leur vie.



Je m’appuie sur le Coaching Co-Actif et le Rebirth ou Respiration Consciente pour les libérer du poids des mauvaises expériences passées et réveiller en eux l'enthousiasme et la brillance.

Très ancrée dans une spiritualité libre de tout dogmatisme, j'aime aussi reconnecter à leur partie divine ceux qui en émettent l'intention .



Je mets à profit mon expérience de vie enrichie par le handicap de ma fille, ainsi qu’une forte connexion à la Terre et au Divin.

Ces derniers m’inspirent des textes puissants insufflant la force, le courage mais aussi la certitude et la paix. Je transmets ces messages sous forme de poèmes méditatifs que j'ai pour objectifs de publier.



Je suis passionnée par l'écriture et j'écris également un livre racontant mon expérience du polyhandicap au travers de ma relation avec ma fille.



Je crois fondamentalement que l’avenir de notre planète, sujet pour lequel je ressens un réel intérêt, repose sur un « Retour vers Soi » mené en Conscience et que nous pouvons le faire dans le plaisir, l’humour, la joie et l’amour.



Mes références :

Je suis coach co-actif accrédité par l'International Coaching Federation ( ICF )et formée par "Le Playground" à Paris.

Je suis également praticienne en Rebirth membre de l'Association Française de Rebirthing ( AFR )et formée par l'Association de Praticiens en Respiration Consciente "Oser".



Mes compétences :

Relations humaines

Ecriture

Développement personnel

Gestion de projet