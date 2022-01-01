Claire CLUZEL

JM BRUNEAU
- Responsable achat cadeaux et recrutement clients
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REALISATION MAILINGS ET EMAILINGS CADEAUX, ANALYSE DES RESULTATS, NEGOCIATIONS GROS VOLUMES. GESTION DES STOCKS. COLLABORATION ETROITE AVEC LE SERVICE LOGISTIQUE STOCK.
GESTION DES CADEAUX D UNE BROCHURE DE FIDELISATION.
- RECRUTEMENT CLIENTS PAPIER : ELABORATION DE STRATEGIE DE PROSPECTION, PLANS DE CAMPAGNE, CREATION DOCUMENTS DE VENTE ET CATALOGUES, COLLABORATION AVEC AGENCES DE COMMUNICATION. ANALYSE DE RESULTATS.
MANAGEMENT : 1 CHEF DE CLIENTELE ET 2 ASSISTANTES MARKETING