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Claire CLUZEL

VAUGRIGNEUSE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Vaugrigneuse dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • JM BRUNEAU - Responsable achat cadeaux et recrutement clients

    2007 - maintenant - ACHAT : SOURCING DES CADEAUX CLIENTS : DEVELOPPEMENT ET ACHAT PRODUITS ELECTRONIQUES, ELECTROMENAGER, ART DE LA TABLE, BAGAGERIE, ETC...
    REALISATION MAILINGS ET EMAILINGS CADEAUX, ANALYSE DES RESULTATS, NEGOCIATIONS GROS VOLUMES. GESTION DES STOCKS. COLLABORATION ETROITE AVEC LE SERVICE LOGISTIQUE STOCK.
    GESTION DES CADEAUX D UNE BROCHURE DE FIDELISATION.
    - RECRUTEMENT CLIENTS PAPIER : ELABORATION DE STRATEGIE DE PROSPECTION, PLANS DE CAMPAGNE, CREATION DOCUMENTS DE VENTE ET CATALOGUES, COLLABORATION AVEC AGENCES DE COMMUNICATION. ANALYSE DE RESULTATS.
    MANAGEMENT : 1 CHEF DE CLIENTELE ET 2 ASSISTANTES MARKETING

  • JM BRUNEAU - CHEF DE PRODUITS

    2004 - 2007 GESTION ET DEVELOPPEMENT DE LA GAMME SERVICES GENERAUX HORS PRODUITS D HYGIENE ET ENTRETIEN
    ELABORATION DE LA GAMME, MISES EN AVANT SUR CATALOGUES, NEGOCIATIONS FOURNISSEURS CONTRATS REMISES ARRIERES. GESTION DES STOCKS.
    MANAGEMENT 1 ASSISTANT CHEF DE PRODUIT ET 1 APPROVISIONNEUR.

Formations

  • IUT De SCEAUX (Sceaux)

    Sceaux 1992 - 1996 COMMERCE INTERNATIONAL

Réseau