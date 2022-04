Claire COFFORNIC NAVARRO

Après des études de Langues Etrangères Appliquées aux affaires (Anglais-Espagnol) à l'Université de Rennes 2 et un stage de fin d'étude au sein du service commercial de la DGA à Lorient, j'ai choisi de partir me perfectionner en anglais à Londres.



Le "Cambridge Proficiency in English" en poche, j'ai finalement décidé de rester 2 années supplémentaires pour acquérir une première expérience professionnelle en tant qu'assistante administrative dans une école de Langue.



De retour en France, j'ai occupé un 1er poste d'Assistante de Direction pour un éditeur de Logiciel américain basé à Paris. J'y ai développé mes responsabilités en prenant en charge l'organisation des formations en France, le développement d'une base de données européenne des clients en Europe ainsi que la création d'un journal interne européen.



J'ai eu ensuite l'opportunité d'occuper (pendant 5 ans) le poste de Chargée de communication dans un cabinet de conseil.



En mars 2005, j'ai suivi mon mari à Toulouse et j'ai profité de ce "break" professionnel pour devenir maman.



En 2007, j'ai participé à un projet de lancement d'un Executive MBA dans le cadre de l'Université de Toulouse.



Le projet d'EMBA ayant été finalement mis en stand-by, j'ai rejoint en 2008, Toulouse School of Economics en tant que Responsable de la valorisation de l'enseignement.



