Claire COLOMINA

Étudiante en deuxième année d'Institut Supérieur des Techniques du son (ISTS) situé dans le 15ème arrondissement de Paris.



Je recherche en premier lieu :

- Un stage d'assistant son et sound design pour valider mon DESTS (cumule de 16 semaines obligatoires)

- Un emploi après obtention de mon diplôme dans les domaines de l'audiovisuel ou de la musique en tant que Technicienne son.



Job Étudiant :

- Aide au devoir et baby sitting (primaire - collège)

- Professeur de piano, de Harpe et d'initiation aux bases du solfège













Mes compétences :

Pro Tools

Digital Performer

Cubase

Logic pro

Avid Media composer