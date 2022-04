Claire COMBEAU

Dans le cadre des études sur des Systèmes d'Information, je centre la réflexion sur les besoins des utilisateurs, leurs usages et leur expérience sur les outils numériques utiles à la réalisation de leur métier.



Le travail collaboratif avec le client et les usagers se fait au cours de workshop pour identifier ou co-construire leurs outils numériques ou leur projet d'organisation et de fonctionnement.



L'accompagnement des utilisateurs est un levier important pour s'assurer de l'adhésion des utilisateurs finaux et des managers et donc assurer la réussite des projets techniques. Aussi la conduite du changement est devenu une composante majeure dans les projets que je pilote auprès de structures privées et publiques.



Mes compétences :

SIG

Conduite du changement

Géomatique

Analyse de données

Accompagnement au changement

Gestion de projet

ArcGIS