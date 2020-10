Claire CONNAN

Après 8 (intenses !) années au sein de la Direction d'Atlantis le Centre - Paridis (Nantes) en tant que Webmaster / Chargée de Communication, j'expérimente la formule du temps partagé via le groupement d'employeur Vénétis (mise à disposition pour les entreprises Akajoule et Weld'x - 2 ans - Chargée de Com - St Nazaire) : polyvalence et adaptabilité à des univers / missions / collègues différents sont mon quotidien !



Je participe pendant 1 an à la création de l'entreprise Qlara (plateforme digitale pour l'optimisation de la couverture assurance des entreprises, mode start-up), en tant que chargée de projet communication marketing / gestionnaire administrative et financière. Découverte de l'écosystème numérique (nantais, mais pas que), du fonctionnement (atypique ?) d'une start-up, un univers à part !



Convaincue de la pertinence de ce mode d'organisation, pour le salarié ET l'entreprise, je suis ravie aujourd'hui de retrouver la formule du temps partagé en rejoignant le groupement d'employeur GEOSE, et d'intégrer le centre de formation OMNIFER, en tant que Chargée de Com toujours :)

Au plaisir d'échanger, de partager avec vous, sur ce qui nous rapproche (ou pas ?) !



Claire



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Communication

Internet

Web

Référencement

Marketing

Grande distribution

Emarketing

Google analytics

Réseaux sociaux