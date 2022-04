Claire CONTIVAL

Comédienne franco-espagnole de 25 ans, j'ai commencé le théâtre au plus jeune âge. Totalement bilingue en Espagnol et diplômée d'un Master en Interprétation Cinéma, Télévision, Publicité et Théâtre mention Excellence en Espagne, je souhaite me réaliser en France.

Avec une vingtaine de courts-métrages à mon actif:

- Figuration en Télévision (La Méthode Claire 2)

- Cinéma (Du goudron et des plumes)

- Spots publicitaires (Tutti Pizza, CRT de Toulouse, Sushi...)

- Doublage (Voix off féminines Ali Baba pour Milan Jeunesse)



Je suis une comédienne complète qui ne demande qu'à tourner le plus régulièrement possible.

Le travail, la rigueur, la spontanéité et l'amour du métier sont mes moteurs!

A vous de jouer ;)! MOTEUR et ACTION!!!





Mes compétences :

Doublage

Capoiera

Voix off

Comédie

Expression corporelle

Chant

Traduction espagnol français

Acting