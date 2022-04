La particularité de l'agence Claire Cormier Architecte est la mixité des compétences du domaine de l'art à l'univers du bâtiment.



Son parcours s’est construit de sources multiples, au sein de diverses structures ce qui lui a permis d’acquérir les compétences techniques et professionnelles indispensables à l’exercice de la profession. De la conception à la réalisation, elle a pu ainsi manipuler différentes échelles de projet et plus particulièrement d’équipement public. Ses expériences l’ont amenée à collaborer avec différentes agences d'architecture.



L'agence partage son temps entre le métier d'architecte et celui d'ingénierie, après avoir travaillé en tant que directrice de synthèse chez Léon Grosse, (entreprise BTP TCE), dernièrement elle a complété son parcours chez Sibéo Ing., bureau d'étude Tous Corps d'Etat en tant que généraliste et OPC.

Cette volonté de travailler auprès des acteurs du bâtiment, ingénieurs et conducteurs de travaux, permet à l'agence de créer un projet architectural maitrisé et rigoureux de la conception à l’exécution du projet en passant par la planification jusqu'aux objectifs financiers.



En complément de l'activité d'architecte, Claire Cormier développe cette philosophie d'enrichissement des divers domaines à travers la SAS Empreinte-A regroupant différent médium de la création et de communication. L'Architecture, L'Audiovisuel et l'Art.



L'investissement pluridisciplinaire reflète le raisonnement souhaité par l'agence :

« Prendre conscience que la mixité socio-culturel est essentielle au développement de la pensée. »