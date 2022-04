Claire CORNILLON

Professeur agrégée de lettres modernes et docteur en littérature comparée, j'enseigne actuellement à l'Université Paris XIII à l'IUT de Villetaneuse.



Passionnée par la culture sous toutes ses formes, j'ai créé en 2009 avec Bartholomé Girard le site d'actualité culturelle L'Intermède que nous co-dirigeons depuis.



Depuis 2008, je fais partie du comité de lecture de la revue de Littérature comparée TRANS- et depuis novembre 2010, je suis secrétaire de l'association Les Amis du Centre d'Etude et de Recherche sur les Littératures de l'Imaginaire (CERLI).



Je poursuis également des études de cinéma à l'Université Paris 3.



Mes compétences :

Cinéma

Enseignement

Littérature