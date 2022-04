Claire CORREIA

Après avoir travailler plus de 10 ans dans le commerce à différents postes (Conseillère de vente, responsable adjointe), j'ai décidé d'enrichir toujours plus mon expérience et de me lancer dans une formation motivée par ma passion pour la danse et le travail du corps.

Avec de nombreux projets et objectifs en tête, je souhaite mettre à profit mes différentes expériences professionnelles pour atteindre l'épanouissement aussi bien dans le travail, que dans la vie privée.

Investie et travailleuse, le travail pour moi n'est pas un vain mot.



Mes compétences :

dynamique

Persévérante

Réactive

Adaptabilité

Rigueur

Organisation

Esprit d'initiative

Tenace