Claire COTTE

Dotée d un parcours riche et varié, j ai acquis durant vingt années des compétences créatives et techniques qui me permettent d'avoir une bonne vision du secteur et de pouvoir intervenir à différents stades du process collection.

Depuis le mois de Juin 2012, j ai pour mission de manager une équipe développement produit homme et qualité.

Je participe à la définition du grade de qualité issu de la politique de l'entreprise et veille à ce qu il soit respecté.

Tout en améliorant les process, je mets en place de nouvelles "good practices" et veille à leur suivi.

J ai pour mission d'assurer la conformité qualité produit ainsi que le respect des normes REACH.

Je suis garante du respect des planings dans un timing de développement produit tendu.

Réactive, je trouve et propose des solutions adéquates en cas de problème dévelopement produit ou qualité.

J interviens également dans la formation des équipes.

Enfin, j assure parrallèlement le dévelopement produit de deux marques homme.



OBJECTIF: - Intégrer une équipe de Développement produit/ Qualité en tant que Manager et optimiser mes Compétences.

- Transmettre un savoir faire dans le cadre d une formation professionnelle.







Mes compétences :

Créativité

Organisation

Qualité

Rigueur

Sensibilité produit

Support

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator