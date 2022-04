Claire COULONNIER

Ayant évolué pendant vingt ans dans un contexte professionnel international, j’ai toujours pratiqué les langues (anglais et allemand), bases premières de ma formation universitaire. Je suis donc pleinement dans mon élément lorsque je traite avec des partenaires étrangers.



J’ai entre autre occupé pendant de nombreuses années, le poste d’assistante commerciale dans plusieurs sociétés industrielles et suis donc familiarisée avec les fonctions telles que :



- Gestion ADV France/export, interface clients / unité de production, support technique premier niveau ;

- Coordination des services (BE, laboratoire, ordonnancement, production, transport) pour la conformité de la commande et le respect des délais contractuels ;

- Elaboration d’offres commerciales techniques sur produits spécifiques, lecture de plan ;

- Contrôle de l’application de la tarification selon politique tarifaire de la direction ;

- Suivi et relance clients (devis, règlements) ;

- Mise à jour des tableaux de bord, entrées de commandes, chiffres d’affaires, carnets de commandes.



Mon expérience au sein de sociétés industrielles m’a donné le goût du travail en équipe auprès de services techniques (laboratoire, bureau d’études, atelier de production) qui m’ont permis de développer des compétences en lecture de plan, identification de normes et exigences spécifiques pour pouvoir apporter un support technique de premier niveau, et identifier la demande précise du client afin d’y répondre au mieux.

J’ai travaillé aussi bien dans le domaine de l’assurance, que dans des sociétés industrielles (production de matériel électronique, de pinces à souder pour l’industrie automobile, manufacture industrielle de caoutchouc, fabrication de connecteurs pour environnements sévères) et je sais m’adapter à tout type d'environnement. J’ai le goût des chiffres, je suis rigoureuse et sais faire preuve de réactivité.







Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Traduction simultanée

Traduction allemand français

Traduction anglais français

Conception-rédaction