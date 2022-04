Claire CRÉQUER

La richesse de mon parcours et expertise dans les domaines du management, négociation commerciale et événementiel me permettent de relever avec sérénité de nouveaux challenges.

Les compétences que j'ai acquises et développer comme : la rigueur, le leadership, le sens du client, ma capacité à convaincre et négocier impliquent aussi un grand investissement personnel, détermination et empathie.

Aujourd'hui, je souhaite élargir et mettre à profit mon expérience et m'engager dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Implication

Gestion de la relation client

Dynamisme

Adaptabilité

Aisance relationelle

Négociation

Leadership

Management commercial

Développement commercial