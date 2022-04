Claire CRÉTÉ

Je suis actuellement en recherche d'un emploi comme éducatrice en foyers d'hébergement d'urgence ou en accueils de jour pour personnes sans abri à Lyon.



En Juin 2008, j’ai fait un stage dans un accueil de jour pour les personnes en difficultés. Je les ai accueillit et j’ai participé et mis en place des activités avec eux au sein de cet accueil.



J’ai travaillé d’Octobre 2008 à Octobre 2011 au 115, à paris puis à Lyon. Le 115 étant souvent le premier service auquel les personnes font appel lorsqu’elles se retrouvent sans solution d’hébergement, j’ai du faire preuve d’une qualité d’écoute irréprochable puisque essentielle pour la prise de confiance des personnes et leur orientation. J’ai découvert l’importance de savoir s’adapter à la spécificité de chaque appel. Le partenariat était aussi une part importante de mon travail. J’étais en contact quotidiennement avec les différents centres d’hébergement mais aussi avec les travailleurs sociaux.



Jusqu'en Avril, j'était éducatrice dans un foyer hébergeant des familles et des hommes isolés avec chiens. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, j’assurais l’accueil, la gestion du quotidien et l’orientation des hébergés. En parallèle, j’ai travaillé dans un foyer ouvert pour la période hivernale, j’y assurais les mêmes fonctions.



Mes compétences :

Adaptation facile

Ecoute autrui avec patience