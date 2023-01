DIRECTRICE COMMUNICATION ET MARKETING piste claire communication. Nous sommes travaillés dans le domaine du traitement d'image (détourage avec plume, retouche, recadrage, nettoyage....) et traitement de texte (Saisie kilométrique, mise en page, correction de texte...).

Nous avons des équipes professionnelles jeune et dynamiques dans la domaine de la nouvelle technologie.

Nous vous invitons de consulter mon profil. Merci