Claire D'HEEGER

Parler de ses pratiques addictives est très compliqué dans notre société. Au sein de Santé Publique France, je pratique un accueil téléphonique fondé sur une écoute bienveillante et non jugeante qui permet à l'usager d'évoquer ses difficultés et d'envisager une aide, un soutien.

Au-delà des addictions, j'exerce dans le secteur social, je pratique la relation d'aide depuis 15 ans auprès de personnes en souffrance en leur proposant un accompagnement individualisé.

Conseillère en économie sociale et familiale, je travaille aussi bien en individuel qu'en intervention collective.

Je suis disponible pour des missions d'accompagnement, d'accueil et de soutien auprès de personnes fragilisées autour de Toulouse.



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Ecoute

Analyse des besoins

Accompagnement individuel

Addictologie

Conduite du changement

Diagnostic social