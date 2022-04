Claire DE BUCY

✮ Le développement humain est au cœur de mon métier. Valoriser les talents et les initiatives, révéler les potentiels, accompagner vers de nouveaux chemins professionnels, autant de lignes directrices pour mes actions de Conseil, de Coaching et de Formation..



✮ Mon expertise s'adosse à vingt ans de responsabilités et interventions en Ressources humaines, Recrutement, Communication, Conduite de projets, en entreprise comme en associations.



✮ J'aime croire que mon investissement parallèle dans la musique a encore affiné l'écoute, la co-construction à plusieurs voix, et la recherche d'harmonie.



★ Contact : cdebucy(at)gmail.com



❝ La chance est ce qui survient quand la préparation rencontre l'opportunité.❞ [Earl Nightingale]



Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement

Coaching

Communication

Bilan de compétences

Gestion des talents

Formation

Conduite du changement

Ressources humaines

Coordination de projets

MBTI

Tutorat

LinkedIn

Outplacement

Ingénierie pédagogique

Animation de formations

Réseaux sociaux

Développement personnel