Claire DE LA MARDIÈRE

Après une master 1 d'histoire en Sorbonne, suivi d'un master 2 spécialisé en édition, j'ai travaillé 4 ans dans l'édition scientifique et scolaire.

J'ai complété cette expérience par un séjour de 8 mois en Argentine, où j'ai réalisé pour une école deux manuels d'Histoire-Géographie.



Suite à une réorientation professionnelle et un congé de formation, je suis aujourd'hui artisan, munie d'un CAP en tapisserie d'ameublement et je restaure les fauteuils de style classique ou contemporain.